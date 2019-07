Hausse du prix des produits pétroliers : Taxawu Sénégal charge le président Macky Sall.

Depuis 2012, le gouvernement s’enorgueillit d’une stabilité des prix des denrées de consommation courante. Ce que les pouvoirs publics oublient intentionnellement, de dire aux citoyens sénégalais c’est la situation favorable dont ils ont bénéficié, résultante de la chute du baril du pétrole qui avoisinait les 38 dollars, en Avril 2012.



Cependant il convient de relever que l’Etat n’a jamais procédé à une réduction des taxes perçues sur les tarifs du consommateur final. Tout le monde se souvient des paroles de Macky SALL opposant, décriant la cherté des hydrocarbures comparativement au Mali dont les commandes transitent par le port de Dakar. Le prix du litre d’essence au Mali est à 682 F CFA alors qu’au Sénégal, le prix est passé de 695 F à 755 F CFA. La structure des prix montre que les taxes appliquées par le gouvernement restent élevées. En effet, avec cette nouvelle hausse, le gouvernement veut faire supporter aux populations son train de vie dispendieux. Donc ce projet visant à la suppression ou la fusion d’agences n’est que saupoudrage.



Aujourd’hui, tout le monde constate l’amateurisme, l’incohérence et le manque de volonté de ce régime liberticide à conduire les populations vers un développement inclusif et durable. Pour des raisons électoralistes qui frisent le populisme et le mensonge d’Etat, le gouvernement a préféré verser dans une malhonnêteté intellectuelle concernant le secteur des hydrocarbures , par le truchement de subterfuges qui ont considérablement grevé les comptes du trésor public. Une telle situation insoutenable a été décriée par le FMI et la Banque Mondiale. Aujourd’hui, le gouvernement est rattrapé par son mensonge et le manque de sincérité dans la fixation des prix des hydrocarbures.



Surement que Macky SALL a fait sienne cette célèbre citation de l’ancien président américain Abraham LINCOLN : « On peut tromper une partie du peuple tout le temps et tout le peuple une partie du temps, mais on ne peut tromper tout le peuple tout le temps »



Après avoir organisé son holdup électoral pour consacrer son second mandat, Macky SALL semble avoir les coudées franches pour appliquer sa politique d’asphyxiation des populations pour entretenir son train de vie dispendieux au détriment de nos valeureux travailleurs à qui il avait signifié qu’il n’envisageait pas d’améliorer leur pouvoir d’achat et leurs conditions de vie.



Voilà la pédale douce sur laquelle le gouvernement appuie en attendant une hausse graduelle de tous les produits dérivés ou les denrées dont la production dépend essentiellement des hydrocarbures.



Au vu de ce qui précède, on peut à juste titre apprécier l’importance des hydrocarbures dans la marche vers le développement de nos Etats. C’est pourquoi, notre groupe politique Taxawu Sénégal, réaffirme son ancrage dans l’opposition sénégalaise et fait siens les combats initiés par la plateforme AAR LINU BOKK.



Ainsi nous appelons tous les citoyens sénégalais de tous bords, soucieux de la préservation de nos ressources naturelles, à se mobiliser et à participer à toutes les initiatives de ladite plateforme, pour que la transparence et la bonne gouvernance soient érigées comme seuls et uniques modes de gestion de nos hydrocarbures.



Egalement, nous les appelons à la vigilance et à ne pas se laisser divertir par une prétendue enquête judiciaire qui à nos yeux, reste une tentative d’éteindre le débat citoyen qui se déroule sur la place publique. Cette enquête ne mènera à rien car les principaux intéressés que sont Macky SALL et Aly Ngouille NDIAYE, bénéficient d’un privilège de juridiction. Ils ne peuvent pas être entendus par la Division des Investigations Criminelles.



Taxawu Sénégal réaffirme avec force, son soutien indéfectible à son leader Khalifa Ababacar SALL et réclame plus que jamais sa libération sans délai et sans condition. Dans la même veine, Taxawu Sénégal salue à sa juste valeur, la signature de la pétition réclamant la libération de Khalifa Ababacar SALL, par des organisations de la société civile, de fortes personnalités et des organisations politiques.



Vive la République du Sénégal !







Fait à Dakar, le 04 Juillet 2019.