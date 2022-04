Hann Maristes : l’ITA et les jeunes à couteaux tirés au sujet de la construction d’un immeuble devant le stade municipal.

L’Institut de technologie alimentaire veut construire un immeuble à la devanture du terrain municipal de Hann Maristes. Ce terrain polarise l’intérêt des sportifs : 24 ASC de Navétane réparties en deux zones, 4 équipes affiliées à la fédération Sénégalaise football, 3 équipes de vétérans, des basketteurs et 13 écoles de football.



La mairie a investi presque 1,5 milliard pour son aménagement depuis 1990. Mais selon des mouvements associatifs qui ont fait face à la presse, la construction de cet immeuble va poser un problème de sécurité pour les milliers de jeunes qui fréquentent ce stade. Les sportifs de Hann et des quartiers environnants étaient en assemblée générale et ont exigé l’arrêt des travaux...