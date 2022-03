Handball- Frédéric Bougeant, sélectionneur des Lions : « On a envie de faire la même chose qu’avec les filles »

En marge de la préparation de la Coupe d’Afrique des Nations de handball hommes, prévue au Maroc en juin 2022, l’équipe nationale du Sénégal a entamé hier un 3ème stage à Montpellier avec 18 joueurs, qui se terminera le 19 mars. Selon nos confrères Wiw sport, le sélectionneur des Lions, Frédéric Bougeant, soutient que ce stage va faire du bien à son équipe, qui est en reconstruction.

« C’est le 3ème stage après celui de novembre et en janvier, et là on est à Montpellier, qui est l’un des plus grands clubs européens de hand-ball. Ce sont des conditions exceptionnelles. Pour l’équipe nationale du Sénégal, qui relance son projet. C’est une chance d’aller travailler avec l’un des meilleurs clubs français. On est ravi de cette collaboration avec Montpellier et on va essayer de continuer à progresser... »

Selon la même source, il s'agit d'un tour d’horizon avec 18 joueurs, pour essayer de voir l’état de forme des uns et des autres.

« J’ai confiance, parce que les joueurs travaillent beaucoup dans leurs clubs », soutient le technicien français.

Toutefois, il affirme que sa bande aura droit à un 4ème stage juste avant le coup d’envoi de la CAN à Aix, qui est un autre club de première division française.

Pour rappel, Le Sénégal prendra part à la 25ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations d’handball hommes, qui aura lieu du 22 juin au 2 juillet au Maroc. Une occasion pour les Lions de monter pour la première fois sur le toit de l’Afrique. Jusque-là, leur plus grande performance, c’est la 3ème place obtenue lors de l’édition 1974 en Tunisie.