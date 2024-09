Hamo-Tefess (Guediawaye) : Deux Imams à couteaux tirés pour diriger la prière du vendredi, le préfet ordonne la fermeture de la mosquée

Le préfet a ordonné la fermeture de la mosquée après une bagarre entre deux Imams à Guédiawaye. L’intervention des limiers du poste de police de Wakhinane Nimzatt a été de mise.





Les fidèles musulmans du quartier Hamo-Téfess, sis dans la commune de Golf à Guediawaye, ont été interdits d'accomplir hier la grande prière du Vendredi. Et pour cause, la grande mosquée de la localité abritant cette prière qui draine du monde, a été fermée sur instruction du Préfet du département, rapporte le quotidien L’Observateur.







Ceci, à la suite d'une concurrence féroce de deux Imams qui se disputent sans concession la conduite de cette grande prière. Selon des fidèles musulmans habitués de ce lieu de culte, « cela fait plus de deux mois que l'Imam titulaire de la mosquée est parti en voyage ». Depuis lors, les Imams Camara Diaw qui habite le quartier et Dame Kébé qui réside à la Cité Diounkhop, sont à couteaux tirés. Malgré plusieurs tentatives de conciliation menées par l'Association des Imams du département, aucun d'entre eux n'a daigné lâché prise et se mettre dernière son antagoniste dans l'ordre hiérarchique. Pour décanter la situation, le Préfet est intervenu pour trouver un arrangement, mais en vain.





A l'arrivée des deux Imams, accompagnés chacun de ses partisans, ils se sont livrés à un véritable pugilat, en se rouant de coups de poings dans l'enceinte de la mosquée. Le Préfet sera obligé de solliciter l'intervention des limiers du poste de police de Wakhinane-Nimzatt. Et c’est avec le concours de ceux-ci, qui l’autorité administrative a tout bonnement procédé à la fermeture du lieu de culte. Il a ensuite quitté les lieux en compagnie des deux Imams. Faute de ne pouvoir accomplir la prère dans leur mosquée, les fidèles musulmans ont alors convergé vers la mosquée voisine des «Ibadous».