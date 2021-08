Hamid Hissène Habré, fils de Hissène Habré : « Notre devoir aujourd’hui, c’est de le réhabiliter et de lui rendre justice »

Né à Dakar et ingénieur travaillant en France, Hamid Hissène Habré est l’un des fils du défunt président Tchadien, Hissène Habré.







Revenu à Dakar pour accompagner son père à sa dernière demeure au cimetière musulman de Yoff, il s’est exprimé en ces termes après l’inhumation de son père : « dans cette injustice qu’il a subie, qui nous a séparés pendant 8 années, nous l’avons vu puiser dans tout ce qu’il avait dans son identité et sa personnalité exceptionnelle. Solide comme un roc pour faire face à cet acharnement sur sa personne. Je prie Dieu qu’il me donne ce souffle de courage, d’intégrité, d’intelligence, d’immense connaissance sur tant de choses. Son engagement pour une Afrique libre, une Afrique digne, une Afrique solidaire et fière était profondément ancré en lui » a t-il indiqué.







Cependant, il ajoute que « notre devoir aujourd’hui, c’est de le réhabiliter et de lui rendre justice. Nous serons ses dignes héritiers. Mon père sera toujours dans nos cœurs, dans le cœur du peuple Tchadien, de mes frères sénégalais et Africains »