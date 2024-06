Hajj 2024: le ras-le-bol des pèlerins sénégalais qui attendent désespérément d'etre convoyés vers La Mecque

Les pèlerins Sénégal qui devaient rejoindre les lieux saints de l'Islam, sont toujours dans l'attente. Selon plusieurs témoins, les passagers du vol HC7023, ont été convoqués le vendredi 31 mai à 23 heures. A la surprise générale, ils sont toujours à Dakar. Leur départ était prévu, ce samedi 1er juin à 06h 40.



" À cette heure, on a juste dit aux centaines de pèlerins qu'il y a un retard. Plus tard, ils entendent dire ''pas d'avion'', informe notre interlocuteur.





Depuis des heures, les futurs pèlerins attendent fatigués, inquiets et désespérés au Hangar des pèlerins de l'Aibd. Un avion est arrivé ce samedi mais c'était pour transporter les pèlerins qu'Air Sénégal n'a pas pu embarquer et qui, eux aussi, étaient restés sur place ou dans des hôtels depuis jeudi.





"Les passagers qui devaient voyager dans la nuit du vendredi au samedi sont tous sur place, sans informations exactes sur l'heure de leur voyage. C'est seulement vers 13 heures, ce samedi 1er juin 2024, qu'on leur a remis du jus et de l'eau. Ce qui est inadmissible de la part de notre compagnie nationale" fustigent plusieurs proches de candidats au pèlerinage à La Mecque.



En colere, les pèlerins exigent des autorités en charge du pèlerinage, du Ministre des Transport aériens, du Premier Ministre et même du Président de la République de trouver des solutions à ce problème qui pourrait causer un drame au vu de l'âge avancé de certains pèlerins. Ils sont soumis à un stress infernal de ne pas savoir quand est ce qu'ils vont pouvoir voyager alors qu'ils ont déjà dit "au revoir" à leur famille.