Habitat/Ridwan MBAO : Après avoir livré 140 logements, le groupe SERTEM lance la 2e phase de 116 autres.

Le Samedi 11 janvier 2020, le Ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Hygiène publique, M. Abdou Karim FOFANA a procédé au lancement de 116 nouvelles maisons RIDWAN MBAO. C'était à l'occasion de son opération « portes ouvertes », que le groupe SERTEM, qui fête ses 20 ans, a officialisé le lancement de la deuxième phase de l'un de ses programmes phares en présence de plusieurs personnalités dont M. Abdou Karim SALL, Ministre de l'Environnement et du Développement durable du Sénégal, Mr Nouchab BOUGAREB, ministre de l'habitat du Maroc, de l'ambassadeur du Maroc au Sénegal, du DG de la BHS et de plusieurs autres personnalités.

RIDWAN est un programme résidentiel de 452 logements particulièrement soignés et idéalement situés à mi-chemin entre le centre de Dakar et la ville nouvelle de DIAMNIADIO.

Une situation privilégiée pour une prestation de qualité conçue, réalisée et développée par SERTEM en partenariat avec la Banque Sénégalaise de l'Habitat. Le programme RIDWAN MBAO bénéficie d'un accueil très favorable sur le segment de marché exigeant de l'habitation moyenne gamme.

RIDWAN MBAO propose à la vente deux types de villas "prêt-à-vivre" : le modèle « SORAYA » de type F5 en duplex de 225 m2 et 300 m2. La première tranche comprenant 164 unités de logements est en cours de commercialisation de même que la deuxième tranche dont les travaux débuteront incessamment. Cette deuxième phase proposera 116 nouvelles villas SORAYA et viendra compléter une offre voulue comme un véritable espace de vie offrant à ses habitants toutes les garanties de confort, de sécurité et de tous les équipements propices à un épanouissement familial et personnel optimal.

Entre la ville et la campagne, dans un environnement aussi sain que protégé, RIDWAN MBAO c’est aussi l'accès immédiat à un espace communautaire paysager et animé (piscine, salle polyvalente, salle de sport, lieu de culte, espaces verts, aire de jeu) et aux principaux services de proximité (santé, crèche, banque, écoles, commerces, etc...)

La volonté du groupe SERTEM, à travers ce programme, est de contribuer à l'un des moteurs de croissance prioritaire du Plan Sénégal Emergent qui porte la volonté présidentielle d'un habitat sain et de qualité pour tous nos concitoyens et la vision de la mixité des villes nouvelles.



SERTEM est un groupe sénégalais qui opère dans les domaines du développement immobilier et du BTP depuis plus de 20 ans au Sénégal. Également présent en Côte d'Ivoire et au Mali, le groupe ambitionne de participer à la conception et à la réalisation des plus beaux cadres bâtis des capitales d'Afrique Francophone. SERTEM IMMO est une filiale du groupe SERTEM, spécialisée dans le développement de programmes résidentiels et mixtes d'envergure. Créée en 2014, SERTEM IMMO est le développeur du projet RIDWAN MBAO.

Votre villa « prêt-à-vivre » vous attend avec impatience. Avec ses finitions de standing, ses matériaux de qualité supérieure, elle est prête à vous accueillir.

L'expérience Ridwan vous offre le cadre de vie idéal pour le bonheur, à seulement 15 minutes de Dakar. Pour un investissement à partir de 65 millions de FCFA, vous devenez propriétaire d'une belle villa F4 duplex, mais surtout de la garantie de vivre sereinement votre accession à la propriété. « Gling gling » écoutez, ce sont vos clés qui vous appellent...