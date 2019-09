Habib Bèye, sur la pelouse du Napoli, évoque son rêve de devenir entraîneur d’un grand club : « C’est ici que j’aimerais être… »

« C’est ici que j’aimerais être, c’est ici que je veux être…» La déclaration est à la fois ambitieuse et forte de la part de Habib Bèye, consultant à Canal+. L’ancien international sénégalais, qui était du déplacement au stade San Paolo de Naples, pour le compte du match qui opposait Naples à Liverpool (Première journée de la phase de groupes.)



Il profitait d’un instant privilégié sur la pelouse du Napolitain, avant le début du match, pour immortaliser le moment d’une photo (Prise de dos par un tiers) assez symbolique. Postée sur son compte twitter, on pouvait lire sur la légende de ladite photo, ce petit message adressé à ses fans et au monde du football : « C’est ici que j’aimerais être. C’est ici que je veux être… C’est ici que je serais un jour… Pour l’instant je profite du spectacle formidable qu’est le football. J’apprends, je me donne les moyens de réaliser ce rêve… L’aventure continue. » Lit-on à travers ce poignant message à la limite de la prémonition.



Il apparaît ici, que l’ancien capitaine de Marseille, ne fait pas directement allusion au club de Naples de manière spécifique. Mais, il s’agit plutôt, pour le Sénégalais, de prendre rendez-vous avec l’histoire, lui qui vient d’intégrer, en tant que coach-assistant, le staff technique de l’AS Poissy (National 2.) De mettre en exergue son désir ardent, son rêve, de s’asseoir un jour sur le banc d’une grande équipe. Vivre intensément ses matches sur le bord de la pelouse, à la limite de la zone technique, donnant ses consignes, vivant tout simplement sa passion du football…