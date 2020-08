HÔPITAL FAWZEINI À TOUBA / Décès lié à la covid-19 du chef d'équipe de la maçonnerie de l'immeuble en construction... Quand le virus chamboule tout...

Une information qui a failli échapper à nos radars : le chef d'équipe de la maçonnerie en charge de la construction du nouveau bâtiment en érection au niveau de l'hôpital Matlaboul Fawzeini de Touba est malheureusement décédé. L'homme originaire de Kaolack avait démarré le chantier depuis janvier 2019 après avoir gagné le marché suite à un appel d'offres.



Malgré le respect des gestes barrières qui sont de rigueur dans l'hôpital, devenu centre de traitement des malades de la covid-19, l'homme n'a pas été épargné par le virus. Malade testé positif, il a d'abord été isolé et pris en charge par les équipes de l'hôpital. Son cas ira empirant jusqu'à ce qu'il perde la vie le 31 juillet dernier. Il a été inhumé dans les cimetières de Bakhiya le lendemain de son décès suivant le protocole de rigueur.



La réception de l'immeuble en question était prévue au mois de septembre 2020. Signalons que c'est un gros bâtiment R+5 qui devrait abriter différentes spécialités comme la chirurgie générale, l'orthopédie-traumatologie, l'urologie, l'ophtalmologie, la réanimation etc...



Seulement, en plus de tuer un des maîtres d'œuvre de l'infrastructure, le virus de la covid19 a tout chamboulé. En effet, avec l'arrivée de la pandemie à Touba en mars 2020, le ministère de la Santé avait souhaité et obtenu la livraison partielle et anticipée de l'infrastructure dans le dessein de renforcer le dispositif médical mis en branle et la mise en œuvre du plan d'acquisition accélérée d'équipements à cause des perturbations sur la chaîne logistique internationale. Les travaux furent aussitôt accélérés et de mars à fin mai, 3 des 5 niveaux ont été achevés. Et depuis le 04 juin 2020, une partie du bâtiment accueille les malades du nouveau coronavirus.



Reste à savoir ce qui adviendra d'ici à septembre 2020...