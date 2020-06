HIVERNAGE ET COVID-19/ Le Khalife Général des Mourides pour un "Jeudi" spirituellement ponctué par des récitals de Coran.

Serigne Mame Mor Mbacké Fallou, chargé des affaires religieuses à Touba a délivré, ce mardi, le ndigël du Khalife Général des Mourides invitant les musulmans à dérouler un récital de Coran jeudi prochain. Serigne Mountakha Mbacké Bassirou a, pour ce faire, mis à contribution l'association des maîtres coraniques qui devra veiller à faire parcourir le livre Saint dans toutes les mosquées de Touba en plus des daaras.



Serigne Mame Mor précisera qu'il sera question pour chaque musulman de se repentir davantage et de formuler des prières pour un bon hivernage et pour la fin de cette pandémie du nouveau coronavirus. Le Patriarche de Darou Miname souhaitera que les bonnes volontés fassent preuve de plus de générosité en offrant des repas aux populations qui se chargeront de dérouler ce récital et des déclamations de Khassidas



La grande mosquée de Touba sera le lieu phare et l'organisation sera confiée au dahira Muqadimatul Khidma. Serigne Abdou Lahad Bousso ne manquera pas de signaler que l'accès à l'édifice sera assujetti au respect des gestes barrières.



Serigne Khaly Diakhaté profitera de l'occasion pour remercier le Khalife de tous les efforts qu'il ne cesse de déployer au profit des daaras surtout dans ce contexte de la covid-19.