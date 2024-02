HISNUL ABRAAR 2024/ Les Baayfaal à l’assaut des champs de Cheikh Bass Abdou Khadre sur ndigël du Khalife ce vendredi 16 février

L’édition 2024 des travaux champêtres préparatoires au prochain hivernage des champs de Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadre à Hisnul Abraar se tiendront à partir de ce vendredi 16 février 2024. Cette année, Serigne Mountakha Mbacké a donné le ndigël à Serigne Fallou Fall Ibn Serigne Abdou Sakôr Fall et Serigne Modou Ndiaye Ibn Serigne Aliou Ndiaye Guédé. D’ailleurs, conscient de l’ampleur et de l’importance des tâches ,Serigne Fallou Fall aura droit au soutien de toute la communauté Baayfall avec notamment l’appel qui a été , personnellement, lancé dans ce sens par Serigne Amdy Modou Mbenda Fall, Khalif de Mame Cheikh Ibra Fall.



La première édition (2022) était confiée à Serigne Ismaïla Diouf. Les premières récoltes qui y ont été faites ont été assurées par Serigne Sidy Nar Diène. Les retombées financières , en son temps , étaient de 04 millions . L’argent a été intégralement reversé au Khalife Général des Mourides en guise d’aadiya. À la deuxième année, Cheikh Bass avait choisi davantage de mécaniser le matériel utilisé notamment pour enlever les arbres. La récolte de cette année était sensiblement majorée atteignant la somme de 21 millions qui était , comme pour 2023, dans sa globalité donné au Khalife toujours en guise d’aadita.



Hisnul Abraar se situe à 08 kilomètres derrière le Ranch de Dolly et Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadre y tient un daara et aide considérablement les populations à avoir des conditions de vie améliorées.