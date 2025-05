HAJJ 2025 : Arrivée des premiers vols de pèlerins Sénégalais à Médine

Le coup d’envoi officiel du Hajj 2025 pour le Sénégal a été donné avec l’arrivée du premier vol de pèlerins sénégalais dans la nuit du dimanche 18 mai à Médine, en Arabie Saoudite.



Partis de Dakar dans une atmosphère marquée par une profonde ferveur religieuse, les pèlerins ont été accueillis à l’aéroport international Abdoul Aziz de Médine par une délégation officielle composée notamment de Son Excellence Monsieur Arona Cissé, Consul général du Sénégal à Djeddah, et de Monsieur Assane Ndiaye, Premier Délégué Adjoint au Pèlerinage et Chef de mission précurseur, aux côtés des autorités saoudiennes.



Les pèlerins ont été reçus avec tous les égards dus à leur statut, dans un climat d'hospitalité et de respect spirituel, renseigne la Délégation Générale au Pélérinage aux Lieux Saints de l'Islam sur leur page Facebook. Des dispositifs logistiques, d’hébergement et d’assistance ont été soigneusement mis en place pour leur garantir un séjour paisible et une bonne préparation aux rites du Hajj.



Cette première vague marque le début d’un flux progressif qui verra des milliers de Sénégalais rejoindre les Lieux Saints de l’Islam dans les prochains jours, dans le cadre de l’un des cinq piliers de la foi musulmane.