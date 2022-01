Guinguinéo / Religion : El Hadj Cheikh Ahmed Tidiane Sarr, nouveau Khalife de la famille de feu Cheikh Mouhamadou Moustapha Sarr.

La communauté Musulmane vient de perdre un de ses piliers ce Dimanche 16 janvier 2022, en l'occurrence El Hadj Kabir Sarr grand chef religieux à Guinguinéo. En effet, depuis la disparition de son vénéré père, Feu Cheikh Mouhamadou Moustapha Sarr le 27 avril 1978, El Hadj Kabir Sarr a assuré la khilafa de son père 44 ans durant sans faute.



Guide et grand Moukhadam de la Tarikha Tidiania, El Hadji Mouhamadou Kabir Sarr a assuré et mené sa mission pour pérenniser l'œuvre de son père. Il incarnait tous les vertus d'un musulman modèle sur la droiture suivant les recommandations du Coran et de la Sunnah. EL Hadj Kabir Sarr a initié l'organisation d'une Ziarra annuelle à la mémoire de leur guide et père Cheikh Mouhamadou Moustapha Sarr.



Sa très belle voix comme celle de son père prouvait à suffisance qu'il craignait DIEU. El Hadji Kabir Sarr a pérennisé l'enseignement du Coran à travers l'ouverture de plusieurs daara. Il a également continué l'organisation du Maouloudou Nabi ou Gamou que son père avait instauré depuis 1922.



El Hadj Cheikh Ahmed Tidiane Sarr est donc le nouveau Khalife de la famille de feu Cheikh Mouhamadou Moustapha SARR à Guinguinéo. Que le tout puissant l'accompagne sur son chemin pour mener à bien la mission. Après 44 ans de mission devant ses frères, sœurs et Talibés, le défunt passe le flambeau à son frère cadet, un érudit, une bibliothèque islamique, un temple du savoir, El Hadj Cheikh Ahmed Tidiane Sarr.