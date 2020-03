Guinguinéo / Covid-19 : Pape Malick Ndour injecte plus de 5 millions et sensibilise.

Dans le cadre de la lutte contre le covid-19, le président Macky Sall, a demandé l'implication de tous les acteurs, pour stopper la propagation du virus. À Guinguinéo (région de Kaolack), le coordonnateur national du Prodac, par ailleurs président du Conseil départemental, M. Pape Malick Ndour, a offert au comité départemental de lutte contre le Covid-19, un appui d'une valeur de 5 millions en produits divers.

Par ailleurs, "AGIR pour vaincre le Covid-19" a procédé à une distribution de gel hydro-alcoolique et de masques venant du Président du Conseil départemental de Guinguinéo, au niveau des lieux de fréquentation comme les arrêts pour Jakarta, les stations-service, les boutiques et chez les chefs religieux du département. En plus de ces enveloppes déjà dégagées, le Conseil départemental de Guinguinéo compte apporter à titre de contribution au Fonds Force covid-19, une autre enveloppe de 5 millions...