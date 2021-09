Guinée : la « revanche » du Général Aboubacar Sidiki Camara alias « Idi Amin ».

En abrégeant le 3e mandat d’Alpha Condé, le lieutenant-colonel Mamady Doumbouya a soulagé beaucoup de guinéens. Le commandant des forces spéciales a aussi permis à des officiers supérieurs de l’armée de prendre leur revanche sur le désormais ex-homme fort de Conakry.



Directeur de cabinet au ministère de la Défense, le Général Aboubacar Sidiki Camara dit Idi Amin a été nommé en janvier 2019, ambassadeur de la République de Guinée à Cuba. Jeuneafrique croit savoir que c’était une manière pour Condé d’éloigner « Idi Amin » considéré par l’ancien ministre de la Défense, Mohamed Diané comme un putschiste en puissance. Mais cette méfiance développée contre ces caciques de l’armée, Alpha Condé se le serait interdit en ce qui concerne le lieutenant Doumbouya connu pour être le « protégé » du Général Aboubacar Sidiki Camara. Une proximité que le coup d’Etat du 5 septembre vient de confirmer.



Il est pour l’heure difficile d'établir formellement que le Général Idi Amin est l’inspirateur de l’ancien légionnaire français. Mais tout porte à croire que l’ancien chef d’Etat-major adjoint des armées sous Moussa Dadis Camara est parti pour occuper une responsabilité importante dans le prochain gouvernement de la transition.



Annoncé à Conakry à plusieurs reprises depuis la survenance du coup d'État, l’officier supérieur transformé en diplomate par Condé devrait d’ores et déjà intégrer le comité exécutif du Comité national pour le rassemblement et le développement (CNRD). Une belle revanche pour cet homme sur qui, Alpha Condé a pourtant compté dès les premières heures qui ont suivi son arrivée au pouvoir.



Après l’attentat manqué de juillet 2011, c’est le Général Aboubacar Sidiki Camara qui était le « coordonnateur de la purge » qui avait fait tomber son ancien supérieur hiérarchique, le Général Nouhou Thiam et d’autres gros bonnets de l’armée, avec qui, pour la plupart, il avait des comptes à régler.