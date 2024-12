Guinée équatoriale: perpétuité pour le meurtre d'un beau-frère du chef de l'Etat

Un tribunal de Malabo a condamné à la prison à perpétuité un jeune couple accusé d'avoir tué le beau-frère du président de la Guinée équatoriale, au terme de huit jours de procès.



Tomás Esono Adja Andeme, 22 ans, et sa compagne Emilia, âgée d'une vingtaine d'années, ont été reconnus coupables de la mort de Jose Lima Gonzalo, connu sous le nom d'Abuelo Lima" (grand-père Lima), le frère de la deuxième épouse du chef de l'Etat, 87 ans, retrouvé poignardé chez lui le 22 octobre 2023.



Leur condamnation pour "meurtre, violation de domicile et vol" a été prononcée jeudi soir, selon la télévision publique TVGE. Deux autres accusés ont été condamnés à vingt ans de prison pour complicité.



La condamnation n'est pas définitive puisque les quatre prévenus peuvent faire appel, selon la TVGE.



Au cours des débats, l'accusé principal était revenu sur des aveux publics faits devant les caméras de la télévision publique, affirmant ne se souvenir de rien.



Les critiques du régime autocratique sont persuadés que l'affaire est liée à une guerre familiale de clan pour la succession du président Obiang, militaire de formation, qui à 82 ans détient le record mondial de longévité au pouvoir, hors monarques ou dirigeants désignés à vie.



"L'assassinat de José Lima Gonzalo fait partie du plan d'extermination du clan Lima", écrivait ainsi le journal en ligne Radio Macuto en octobre 2023. Abuelo Lima était en effet l'oncle de Gabriel Mbaga Obiang Lima, rival et demi-frère du fils aîné du président, le vice-président Teodorin Nguema Obiang, 56 ans, lui-même considéré comme l'héritier désigné du fauteuil présidentiel.



Poursuivi dans deux affaires de détournements à la compagnie nationale aérienne Ceiba Intercontinental, un autre demi-frère de Teodoro Nguema Obiang, Ruslan Obiang Nsué, 49 ans, attend en résidence surveillée le jugement du tribunal de Malabo qui a requis contre lui 18 et 20 ans de prison lors de deux procès successifs en août dernier.