Guinée Conakry / Le Colonel Mamadi Doumbouya fait le ménage dans l'armée guinéenne : 44 généraux renvoyés à la retraite (...), le colonel Balla Samoura, le colonel Sadiba Koulibaly et le colonel Abdoulaye Keïta promus.

Quelques jours après avoir prêté serment pour devenir officiellement le président de la transition en Guinée, le colonel Mamadi Doumbouya fait le ménage au sein des forces armées guinéennes. Ce mardi, le chef de la junte militaire a pris des décisions fortes concernant les forces armées guinéennes à travers une série de décrets renvoyant plusieurs généraux de l'armée.



Ce mardi, 12 octobre 2021, le président de la transition, bouleversant la hiérarchie militaire, envoie 44 généraux à la retraite tout en nommant le colonel Sadiba Koulibaly comme chef d’état-major général des armées, en remplacement du général Namory Traoré.



Le colonel Balla Samoura, qui a été jusque-là le directeur régional de la gendarmerie de Conakry, remplace le général Ibrahima Baldé à la tête du Haut commandement de la gendarmerie nationale, et de la direction de la justice militaire.



Quant au colonel Abdoulaye Keïta, plus connu sous le nom de "Commando Fakhè", qui dirigeait le Bataillon autonome des troupes aéroportées (BATA), il est nommé inspecteur général des forces armées guinéennes.



Parmi les 44 généraux à la retraite, on peut citer le général Namory Traoré (ancien chef d’état-major général des armées), le général Ibrahima Baldé (ancien Haut commandant de la gendarmerie nationale), le général Sékouba Konaté (président de la transition de 2010), le général Bouréma Condé (ancien ministre de l’Administration du territoire et de la décentralisation), le général Mathurin Bangoura (ancien gouverneur de Conakry), le général Rémy Lamah (ancien ministre de la santé), la liste est non exhaustive.