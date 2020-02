Guinée Bissau: Nuno Gomes Nabiam nommé Premier ministre par le président Umaro Sissoco Embalo.

Le nouveau chef de l'Etat de la Guinée Bissau n'a pas perdu de temps. Installé dans ses fonctions de président après sa victoire au deuxième tour de la présidentielle, Umaro Sissoco Embalo a pris un décret pour démettre le gouvernement. Dans la foulée, il a nommé Nuno Gomes Nabiam nouveau Premier ministre en remplacement d'Aristides Gomes.



Candidat de APU PDGB au premier tour de la présidentielle, Nuno G. Nabiam a obtenu 13% des voix et a soutenu le Général Umaro Sissoco Embalo au second tour, face à Domingos Simoes Pereira. Le voilà récompensé pour son investissement en faveur du candidat de l'opposition.



Mais au moment où ces lignes sont écrites, le camp d'en face qui qualifie la prestation de serment suivie de la passation de pouvoir au palais entre le nouveau président et son prédécesseur José Mario Vaz de "coup d'Etat" est en train d'organiser la réponse. Le président de l'Assemblée nationale populaire s'est fait désigner président par intérim de la Guinée Bissau par ses pairs.