Guinée Bissau / Candidat au second tour de la présidentielle, Umaro Sissoco Embalo se présente en rassembleur

C'est un Umaro Sissoco Embalo très confiant qui s'est adressé à ses militants suite à la proclamation des résultats par la Commission nationale électorale. Des résultats qui le mettent à la deuxième place, après le candidat du PAIGC avec qui, il doit en découdre au deuxième tour. Lors de cette rencontre accueillie par un hôtel de Bissau, le candidat du MADEM au second tour de la présidentielle prévue le 29 décembre, a déclaré être un candidat rassembleur à même de déboulonner le PAIGC. Pour ce faire, il compte sur les bissau-guinéens qu'il a appelés à faire bloc autour de lui pour mettre fin à la "campagne de haine" qu'il impute au PAIGC et à son candidat. Le Général Umaro Sissoco Embalo dit pouvoir aussi compter sur les dix candidats malheureux du scrutin de dimanche dernier. Au président sortant, il l'a remercié pour toute l'affection qu'il a eu à porter à son endroit. Quant à Nuno Nabiam qui est le troisième de la compétition, le candidat du Madem semble être sur qu'il l'appuiera au second tour et il veut pour preuve de cette éventualité l'accord que sa formation politique, le Madem a eu avec le PRS à l'Assemblée nationale. Le PRS fait partie de la coalition qui a soutenu la candidature de Nuno Gomes Nabiam au premier tour.