Guinée: 11 douaniers, dont le directeur général et son adjoint, inculpés pour détournement de fonds

La justice guinéenne a inculpé et placé sous mandat de dépôt jeudi le directeur général des douanes du pays et 10 autres responsables pour le détournement présumé de plus de 700 milliards de francs guinéens (76,7 millions d'euros).



Moussa Camara, directeur général des douanes, son adjoint Macky Agreby Diallo et les neuf autres responsables douaniers sont poursuivis pour "faux et usage de faux, corruption, détournement de deniers publics, enrichissement illicite, blanchiment de capitaux et complicité", selon l'accusation de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF).



Ils avaient été arrêtés puis placés en détention à la prison de Conakry début décembre.



Il leur est reproché d'avoir, avec plusieurs transitaires, mis en place un réseau au niveau de la direction générale des douanes pour contourner le procédé classique de paiement au guichet unique, pour encaisser des fonds au préjudice de l’État.



Les militaires arrivés au pouvoir en septembre 2021 après avoir renversé le président civil Alpha Condé (2010-2021) ont officiellement fait de la lutte contre la corruption, réputée endémique en Guinée, un de leurs grands combats proclamés.



Le chef de la junte, le général Mamadi Doumbouya, a assuré qu'il n'y aurait pas de "chasse aux sorcières". L'opposition dénonce la répression des libertés et l'instrumentalisation de la justice.