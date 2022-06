Guerre en Russie : 15 combattants sénégalais se sont engagés en Ukraine (4 morts, 6 de retour et 5 toujours en activité)

Au niveau africain, les pays pourvoyeurs de mercenaires sont classés comme suit : Nigeria, Afrique du Sud, Sénégal, Guinée, Gabon, Liberia, Guinée équatoriale.

Vendredi dernier, l’armée Russe dans un communiqué annonçait que près de 2000 combattants étrangers qui avaient rallié l’armée ukrainienne avaient été éliminés. Cela sur un total de 7000 mercenaires étrangers issus de 64 pays. « Nos listes, au 17 juin, comprennent des mercenaires et des spécialistes en armements de 64 pays au total. Depuis le début de l'opération militaire spéciale, 6.956 sont arrivés en Ukraine, 1.956 ont déjà été éliminés, 1.779 sont répartis », détaille, dans un communiqué, le ministère russe de la Défense.Le Sénégal compte-t-il dans ces pays ? On peut répondre par l’affirmative après avoir observé le tableau du nombre de combattants étrangers classant par nationalité les arrivés en Ukraine et les pertes enregistrées, selon l'armée russe. En effet, 15 mercenaires sénégalais ont rallié l’Ukraine. Quatre d’entre eux ont été tués, informe la même source et 5 sont toujours en activité. Par ailleurs, six parmi ces combattants sont retournés au Sénégal. Nous avons tenté de joindre le Ministère des affaires étrangères pour confirmer cette information, sans succès.Le tableau renseigne que la Pologne est le "leader absolu" parmi les pays européens en terme de combattants venus en Ukraine, devant la Roumanie et la Grande-Bretagne. Il est d’ailleurs le pays ayant enregistré le plus de pertes (378 morts), les États-Unis (214), le Canada (162) et la Géorgie (120).