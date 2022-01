Guerre des mots / Baldé à Sonko : « La modestie est une valeur inculquée à tout Casamançais »

Enfin, Abdoulaye Baldé répond à Ousmane Sonko. À l’occasion du meeting organisé par Assane Badji, coordonnateur de la coalition, Doggu pour le Grand Sénégal, le maire sortant invite son adversaire à la mairie de Ziguinchor à être modeste comme tout bon Casamançais.



« Nous devons faire preuve de modestie. La modestie est une valeur qui est inculquée à tout Casamançais. On ne doit pas toujours croire qu’on est supérieur aux autres. Parmi tous ceux qui sont là, personne n'est plus gradé que moi. J’ai été inspecteur général d’État. C’est le sommet dans l’administration. L’autre est un inspecteur des impôts. Le second est un ébéniste. Je suis donc leur supérieur, mais nous devons rester modeste », dit-il.



Frustré contre les attaques à tout bout de champ de Sonko, il ajoute pour dire : « j’ai été inspecteur général d’État. J’ai démissionné. Je n’ai pas été renvoyé de l’administration. Je n’ai pas attendu d’être renvoyé pour m’engager », rappelle Baldé qui veut dire à Ousmane Sonko que la grandeur de l’homme se mesure à son niveau d’humilité.



Avant de finir, l’ex inspecteur général d’État de rappeler qu’il était flic et tout ce qui se trame, il est au courant. C’est pourquoi, il semble vouloir couper l’herbe sous les pieds de Sonko. « Nous allons gagner les élections. Ils sont en train de préparer une stratégie pour saboter les élections parce qu’ils savent qu’ils ont perdu. J’ai tous les renseignements. Je suis un ancien du service des renseignements. Je suis au courant de tous leurs agissements. J’ai été inspecteur général d’État », conclut le maire sortant.