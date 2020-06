Guéris, décès, nouveaux cas… : Covid-19 au Sénégal, des chiffres et des records en l’espace d’une semaine.

Le Sénégal a enregistré ce dimanche 21 juin, deux morts supplémentaires, selon les chiffres provisoires du ministère de la Santé. Ce qui porte à 82 le nombre de personnes qui ont succombé, depuis l’apparition de la pandémie, le 2 mars 2020.



Le nombre de décès enregistrés entre le 14 et le 21 juin est supérieur à celui enregistré la semaine d’avant : 22 contre 11. Le nombre de morts recensés a été multiplié par deux en l’espace d’une semaine. D’où un surcroît de mortalité dans les derniers 7 jours consécutifs, passant de 60 à 82.



Le pays a enregistré en l'espace d’une semaine 798 nouveaux cas de Covid-19, si l’on se fie aux chiffres annoncés par le ministère de la Santé, la plus forte augmentation en 7 jours consécutifs depuis le début de la pandémie dans le pays. Le Sénégal comptabilise désormais un total de 5 888 cas, a précisé le ministère dans un communiqué.



Plus de la moitié de l'ensemble des patients sont concentrés dans la capitale où les services de santé se retrouvent sous pression. Dakar est la ville sénégalaise la plus touchée par la pandémie du nouveau coronavirus. L’on se demande dès lors si les mesures d’allégement n’ont pas accentué la propagation du virus.



Une augmentation régulière du nombre de patients en hospitalisation a été constatée au cours de la troisième semaine du mois de juin, passant de 1 685 à 1 884, entre le 14 et 21 juin. Pour les personnes hospitalisées pour une infection Covid-19, 105 nouvelles admissions ont été enregistrées, ce dimanche 2 juin 2020.



Les entrées (105) sont plus nombreuses que les sorties (60), avec un solde positif de 199 malades du Covid de plus que dimanche dernier.



Aujourd’hui, 21 cas graves sont hospitalisés en réanimation. Ils sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation de l'hôpital Fann et de l'hôpital Principal de Dakar.



De jour en jour, le nombre de patients hospitalisés poursuit son accroissement. Parce que le nombre de nouvelles contaminations au nouveau coronavirus semble avoir pris la courbe ascendante depuis plusieurs jours.



Le Sénégal compte 3 919 cas de rémission annoncés sur les 5 888 cas avérés au Sénégal d'infection au nouveau coronavirus, depuis l'apparition de l'épidémie dans notre pays.

Un nombre record de guéris qui s’approche des 4 000. Il se compte à 575 entre dimanche dernier à aujourd’hui.