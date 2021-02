Guéri de la Covid-19, Pierre Goudiaby Atépa sensibilise : « C'était des moments difficiles. Il faut que les gens sachent que cette maladie n'arrive pas qu'aux autres et surtout que votre santé est entre vos mains... »

Ayant chopé le virus de la Covid-19 il y'a quelques jours, le promoteur immobilier et développeur avait été admis à l'hôpital principal de Dakar où il a fait 3 jours avant de retourner chez lui pour continuer le traitement. Pierre Goudiaby Atépa, s'exprimant sur Dakaractu, estime avoir vécu des moments difficiles avec ce virus. "Je suis sorti d'affaire. C'était des moments difficiles, mais grâce à Dieu je me sens mieux", rassure l'architecte-conseil.



Par la même occasion, il a tenu à saluer l'assistance du Samu National qui s'est occupé de sa prise en charge sanitaire. "Je ne pourrais pas ne pas me souvenir de cette présence du Samu qui fait un travail remarquable dans le cadre de la prise en charge des malades de la Covid-19. J'ai bien été témoin des efforts qu'ils font dans ce sens", ajoutera l'architecte qui est désormais en convalescence.



Par ailleurs, Pierre Goudiaby Atépa a tenu à lancer un message de sensibilisation surtout en ce qui concerne le respect des gestes barrières. "Je saisis cette occasion pour demander à tous de respecter les mesures barrières. Sachez que cette maladie n'arrive pas qu'aux autres et surtout, votre santé est entre vos mains. Il faut plus de vigilance et d'attention".



Au micro de Dakaractu, l'architecte sénégalais remerciera sa famille, ses amis qui l'ont bien soutenu dans ces moments d'incertitudes, son médecin Stéphane Sanchez ainsi que toutes les équipes médicales. Il tiendra aussi à remercier particulièrement le chef de l'État, Macky Sall...