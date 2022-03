Guédiawaye vs Pikine : le match test finalement calé le 23 mars au stade Abdoulaye Wade, 25.000 billets confectionnés…

Initialement prévu le 19 mars 2022, le match test qui devait opposer deux clubs de Ligue 1 à savoir l’AS Pikine contre le Guédiawaye FC, a été finalement programmé le 23 mars au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio à 17h00.

Une information officialisée par le vice-président de la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP), chargé des compétitions et de la communication, Pape Momar Lo, ce jeudi.

Cette belle opposition va également servir de lancement pour la 14ème journée de Ligue 1 sénégalaise, a précisé la même source.

Le joyau va ainsi recevoir son premier match de football dans les conditions d’une rencontre officielle, de surcroît, un bouillant derby entre Pikine et Guédiawaye.

Pour ce choc de la banlieue dakaroise, pas moins de moins de 25.000 billets seront tirés par la fédération sénégalaise de football (Fsf) dont 15.000 pour Guédiawaye FC et 10.000 tickets réservés aux supporters de Pikine.

À noter que l’entrée sera gratuite puisque les billets d’entrée ne seront pas commercialisés. Toutefois, seuls les détenteurs du précieux sésame pourront accéder au sein du nouveau stade. Ce match test interviendra six jours avant le match de barrage retour entre le Sénégal et l’Égypte, le 29 mars.