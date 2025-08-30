Guédiawaye : mort sur chantier au Lycée Limamoulaye, le patron de Kelimane arrêté

Un drame dramatique a endeuillé la communauté de Guédiawaye mercredi soir. Khalifa Ababacar Sy, 36 ans, ouvrier sur le chantier de reconstruction du Lycée Seydina Limamoulaye, est décédé après une chute mortelle du troisième étage d’un des bâtiments en construction. Selon les témoignages de ses collègues, la victime aurait glissé d’une planche servant de balustrade alors qu’il tentait de descendre, heurtant violemment le sol. Transporté en urgence par les sapeurs-pompiers, il a succombé à ses blessures à l’hôpital Principal de Dakar.



Un manque flagrant de sécurité



Les investigations sur place ont révélé des manquements inquiétants : seuls deux harnais de sécurité étaient disponibles pour six ouvriers, et la victime ne portait ni casque ni équipement de protection. Ce constat accablant pourrait engager la responsabilité de l’entreprise adjudicataire du marché, Kelimane, dirigée par Fafa Cissé, originaire de Kaolack.



Arrestation du patron et enquête en cours



Sur instruction du Procureur général du Tribunal de Pikine-Guédiawaye, Fafa Cissé a été interpellé et placé en garde à vue jeudi. Plusieurs de ses collaborateurs, dont des chefs de chantier et superviseurs, avaient déjà été entendus par les enquêteurs et la Police scientifique. Selon des sources proches du dossier, Fafa Cissé aurait d’abord tardé à répondre aux convocations avant de finalement se présenter aux autorités.



Une famille et une communauté bouleversées



Orphelin de père et de mère et récemment marié, Khalifa Ababacar Sy laisse derrière lui une jeune épouse, des frères et sœurs, ainsi qu’une communauté profondément choquée par ce drame. Sa dépouille, soumise à autopsie, a été restituée à sa famille vendredi matin pour inhumation au cimetière de Pikine. Une conférence de presse est annoncée par ses proches afin de dénoncer les manquements en matière de sécurité qui ont coûté la vie au maçon.