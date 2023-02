Guediawaye : Ousmane Sonko accueili par une foule de jeunes après son passage à la mairie de la ville

Le président du parti africain du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité sillonne présentement les artères du département de Guédiawaye. Ousmane Sonko a rendu visite dans le cadre de ses tournées « Nemeeku », au maire Ahmed Aïdara avec qui il a échangé sur les possibilités de partenariat entre maires pour l’assistance aux populations. Après une longue visite dans les locaux du nouveau bâtiment de la municipalité, Ousmane Sonko est sorti avec le maire de la ville de Guédiawaye pour faire quelques tours dans les rues de cette partie de la banlieue et communier avec les militants et sympathisants.