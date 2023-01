Groupement des sapeurs-pompiers : Le colonel Mamadou Ndoye élevé au grade de général de brigade…

À travers le décret n° 2023-210, le Président de la République Macky Sall vient de nommer le colonel Mamadou Ndoye au grade de général de brigade. « Article premier. - A compter du 16 janvier 2023, est nommé dans la 1ère section (active) des Cadres de l'Etat-major général, au grade de général de brigade : Le colonel Mamadou Ndoye, né le 16 août 1969 à Kaolack.



Article 2.- Le Premier Ministre, le Ministre des Forces armées, le Ministre de l'Intérieur et le Ministre des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel », renseigne le document officiel signé par le président de la République.



Pour rappel, le colonel Mamadou Ndoye était jusque-là le second du haut commandant de la brigade nationale des sapeurs-pompiers, le général Mor Seck…