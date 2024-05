Grogne des Taximen à Dakar: La gendarmerie empêche leur point de presse avec des jets de lacrymogènes, des arrestations enregistrées…

Le mouvement « Dollel Transport » n’ont finalement pas tenu leur point de presse près des locaux de la SenTv sur la VDN. Malick Diop et ses camarades ont voulu s’exprimer devant la presse suite à l’interdiction du préfet de tenir leur marche motorisée à hauteur de la VDN. Il fallait pour les forces de l’ordre utiliser les grenades lacrymogènes pour les empêcher de tenir leur point de presse. Une dizaine d’arrestations ont été enregistrées et près de 30 véhicules immobilisés et acheminés vers la gendarmerie de Ouakam, d’autres vers Thionk, nous apprend le porte-parole du mouvement.







Pour rappel ce mouvement d’humeur de ces acteurs du transport est motivé par l’occupation qu’il juge déloyale de certains moyens de transport privés. Mais également, les multiples tracasseries sur la route.