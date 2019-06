Gris 2 vs Reug Reug : L'écurie de Fass affiche une confiance totale.

L’écurie de Fass plébiscite son lutteur et affiche une confiance totale. Le moral est bon chez les supporters de Gris 2 qui disent n'avoir aucun doute sur la victoire de ce dernier, car il est prêt physiquement et mentalement et le plus important c'est que Gris 2 a le soutien de tout Fass...