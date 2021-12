Grève des transports : Le rush des usagers à pied pour se rendre au travail.

Le syndicat unitaire des transporteurs routiers observe une grève générale de 48h à partir de ce mercredi. Une option revendicative qui n’est pas sans conséquence pour les usagers de la route qui sont obligés de se rendre au travail à pied.

Éprouvés, ils sont même parfois obligés d’arrêter des voitures de particuliers pour regagner leur lieu de travail.



Un véritable calvaire inattendu qui devra durer s’il n’y a pas de consensus entre le syndicat et le gouvernement, 48 H ou plus.



Pour rappel, les transporteurs fustigent entre autres les tracasseries policières et les difficultés que le secteur subit en ces moments où les travaux du Brt sont en pleine exécution...