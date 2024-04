Grève des agents des collectivités territoriales : Ousmane Sonko recevra incessamment l'Intersyndicale

Le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des Territoires entame déjà la médiation avec l'Intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales pour un dénouement de la situation qui dure depuis près de deux (02) ans. La rencontre s’est tenue jeudi dernier.



Le ministre a informé de la disponibilité du Premier ministre à recevoir l'Intersyndicale dans les délais les meilleurs, sur la base des propositions formulées par le groupe de travail.



Il est noté dans le communiqué que le ministre a exprimé sa volonté de nouer des relations de partenariat avec les membres de l'intersyndicale afin de pouvoir améliorer les conditions de travail et d'existence des agents, qui sont des acteurs incontournables dans cette mission de délivrance de services de qualité aux citoyens.



C'est ainsi que les deux parties ont partagé cette même détermination à s'allier et à travailler ensemble, pour l'approfondissement de la décentralisation à travers, notamment la mise en œuvre effective de la Fonction publique locale et la construction de collectivités territoriales viables et porteuses de développement.