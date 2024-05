Grève des agents des collectivités territoriales / Le ministère juge trop élevées les revendications : « plus de 21 milliards pour 16 000 agents recrutés. »

Juste après sa visite à Mbeubeuss, le nouveau Ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des Territoires, Monsieur Balla Moussa Fofana a été interpellé sur la question des agents de collectivités territoriales qui ont récemment décrété une grève. Pourtant le ministre a assuré avoir rencontré les syndicats aussitôt après son installation, mais il semble que le régime du président Macky Sall a laissé aux travailleurs des collectivités territoriales une plaie ouverte et difficile à fermer.



« Ils sont venus, je les ai reçus et on a discuté, mais il faut que les sénégalais sachent que ce que ces agents demandent comme augmentation après calcul est allé jusqu’à 21 milliards de FCFA, est ce concevable pour un nouveau régime ? » assure le ministre. Selon l’autorité, les revendications doivent être revues, d’autant plus que l’on parle de 16 000 agents recrutés, dont l’autorité se pose même la question, s’ils ont réellement toutes les prérogatives requises pour intégrer la fonction publique.



« Il faut qu’on s’asseye avec le centre de formation publique, le ministère de la fonction publique ainsi que celui de la finance pour étudier le statut de ces 16 000 agents avant de rencontrer le Premier ministre Ousmane Sonko pour lui exposer notre travail », dit l’autorité. Malgré la grève continuée par ses agents, le ministre appelle ses derniers à quand même assurer le service minimum et demande aux maires, aux officiers d’état civil de jouer pleinement leur rôle en délivrant en personne avec l’aide des assistants, les pièces urgentes.