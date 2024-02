Grève : Les travailleurs des collectivités locales agitent 120 heures de grève pour corser le plan d’action

L'Intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales du Sénégal (ISTCTS) met en exécution ses menaces de perturbation des collectivités territoriales pour la restauration de la justice sociale.



Elle décrète un mot d’ordre de grève de 72 heures les mercredi 7, jeudi 8 et vendredi 9 février 2024, sur l’étendue territoire national. Elle n’exclut pas d’aller vers des grèves de 96 à 120 heures, pour corser son plan d’action pour la création de collectivités territoriales viables et durables.



Une situation causée par le retard de l’Etat à vider cette crise des territoires engendrée par les grèves des travailleurs des collectivités territoriales.





L’intersyndicale regrette le fait que le gouvernement ait pu trouver du temps, à satisfaire les élus locaux, comme en atteste le projet de décret 2024-22 du 10 janvier 2024, abrogeant et remplaçant le décret 2014-1223 du 24 septembre 2014 fixant les taux maxima des indemnités et frais alloués au bureau du conseil départemental, aux conseillers et aux membres de la délégation spéciale du conseil départemental.