Gratuité de l’utilisation du TER : Comment les usagers vont emprunter le train express régional pendant les 15 premiers jours?

Le Train Express Régional, selon les autorités sénégalaises, va siffler dès demain après une longue attente marquée par de multiples reports. Même si certains croient que le Train express régional (TER) n’est qu’un éléphant blanc, le ministre du transport, Mansour Faye, lui, a déjà commencé à donner les indications liées à la mise en service du TER.

Le trajet de cet appareil de transport de masse devra permettre aux usagers, non seulement d’avoir confiance en l’appareil à travers sa garantie sécuritaire, mais également permettre aux utilisateurs de se déplacer dans un confort et une rapidité à moindre coût. Pour les 15 premiers jours, l’utilisation du train express régional va être gratuit pour les usagers.

Dans cette phase de gratuité, il leur sera offert, pour une bonne organisation, une procédure d’inscription au niveau de la gare pour permettre aux usagers inscrits, de disposer d’un ticket qu’ils vont utiliser une fois à l’intérieur du train.

Le train express régional est un transport de grande capacité destiné en réalité, à transporter plus de 115.000 voyageurs par jour avec 196 trajets entre Dakar et Diamniadio. Ce 27 décembre, restera un jour mémorable pour le secteur du transport de masse et pour tous les citoyens sénégalais qui avaient hâte de voir le train enfin siffler. À cette occasion, les usagers vont découvrir toutes les garanties sécuritaires et le côté technologique lié à cet appareil de transport de masse.

À préciser que les marchandises ne sont pas pour le moment autorisées à l’intérieur du train express régional. Une information qui ne sera pas probablement du goût de bon nombre de commerçants...