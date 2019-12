Grande rentrée citoyenne : Intelligence Magazine face à la jeunesse, ce 12 décembre.

Initiée par Intelligence Magazine dirigée par sa directrice générale, Amy Sarr Fall, l’événement vise depuis son lancement en 2012 à promouvoir la rétention scolaire, l’éducation des filles mais surtout à lutter contre l’abandon scolaire.

Dans un contexte marqué par le phénomène de l’immigration clandestine avec son lot de drames et la découverte de ressources pétrolières et gazières, les organisateurs ne pouvaient songer mieux que d’évoquer le ‘’rôle et opportunités de la jeunesse face aux perspectives de transformation économique du Sénégal’’.

Le ministre de l’économie, Amadou Hott choisi comme parrain de la présente édition se chargera, au delà de partager son expérience et son parcours, d’orienter la jeunesse africaine et particulièrement sénégalaise sur les avantages des mutations économiques à l’endroit des jeunes.

D’autres mentors pouvant servir de modèles à la jeunesse notamment la commandante Seynabou Diouf, lauréate du prix de la policière de l’ONU 2019, Aliou Cissé, le sélectionneur de l’équipe nationale de football entre autres personnalités prendront également part à la 7ème édition de la Grande Rentrée citoyenne.

La directrice générale d’Intelligence Magazine, Amy Sarr Fall qui a présidé la cérémonie en prélude de l’événement attendu, ce 12 décembre, a déploré la persistance du phénomène migratoire qui pousse la jeunesse africaine à l’exil. Elle invite surtout à lutter contre ce qu’elle qualifie de réseaux incitateurs à la traversée vers l’Europe mais plaide pour plus de moyens dans l’éducation et la formation des jeunes.