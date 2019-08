Grand reportage : Immersion dans les secteurs de l'oignon et de la pomme de terre / La réalité dans deux secteurs en pleine expansion à quelques jours de la Tabaski.

Parmi les légumes et denrées les plus prisés en cette période de Tabaski, l'oignon et la pomme de terre tiennent le haut du pavé. Au Sénégal, les besoins en oignon et en pomme de terre connaissent un pic en cette période de Tabaski ou des spéculations sont souvent notées sur les prix du kilogramme ainsi que du sac de 25 kilos. Au delà des légumes qu'on trouve en abondance sur le marché, les secteurs de l'oignon et de la pomme de terre constituent un véritable business, au point d'inciter de plus en plus de Sénégalais à investir dans ces domaines. Pour en avoir le cœur net, Dakaractu a fait une immersion dans ces deux secteurs en pleine expansion au Sénégal. Le prétexte, c'est le contexte actuel marqué par les préparatifs de la fête de Tabaski.