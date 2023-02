Grand-Yoff : l’Imam Cheikh Tidiane Tall n'a pas été décapité, selon une source sécuritaire.

L’imam Thierno Tidiane Tall de Grand- Yoff qui était porté disparu depuis le lundi 30 janvier 2023 après la prière de Takussan (17 heures), a été retrouvé sans vie ce jeudi 2 février dans le bassin de la zone de captage du côté de Grand-Yoff. Selon les témoignages recueillis sur place, le corps de l’imam aurait été repêchées sans tête.

Mais, selon des informations de sources sécuritaires reçues par DakarActu, l’imam a été repêché en entier, sans trace de blessures, montre, bagues en main et bonnet sur la tête (sic). Par contre le corps de l’imam Cheikh Tidiane Tall était en état de décomposition avancée.

Pour l’heure, on ignore les causes de sa mort. Une enquête est ouverte pour élucider cette mort tragique.