Grand Yoff : « Depuis 2012, j'ai perdu ma maison à cause des eaux pluviales » (Salvador Nunes)

De fortes pluies se sont abattues sur l'étendue du territoire et ont causé beaucoup de dégâts. Des familles entières ont été délogées. Des vies ont été perdues. Cette catastrophe a appelé des mesures étatiques. Le président de la République a déclenché le plan Orsec pour assister les familles en détresse. Mais qu’est ce qui a été fait pour les sinistrés de 2012 ?



Pour en avoir le cœur net, Dakaractu a rencontré l’un d'entre eux. Il se nomme Salvador Nunes. Propriétaire d’une maison à Grand Yoff depuis 1992, il a été chassé par les eaux de pluie en 2012. Des inondations que le retraité n'oubliera jamais.



Selon son récit, les choses sont allées tellement vite qu'ils n'ont pu rien sauver. Tous leurs biens sont restés dans la maison, engloutis sous les eaux pluviales. Mais le drame, c’est que le vieux Nunes a vu sa famille se disperser. Se disloquer. Lui, le retraité qui croyait pouvoir mener une vie tranquille grâce à sa « pension » doit courir à gauche et à droite pour arrondir les fins du mois.



Pourtant en 2012, lorsque le président de la République, Macky Sall est passé à Grand Yoff dans le cadre de sa tournée pour s’enquérir des dégâts causés par les eaux, Salvador Nunes croyait avoir touché le jackpot. Des espoirs qui s'évaderont avec le temps.



Huit ans après, l'homme est de retour chez lui qui n'est plus chez lui. Il espère toujours pouvoir bénéficier de l'appui de l’État pour retrouver ce bien qui compte beaucoup à ses yeux.