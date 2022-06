Grand Yoff : Cheikh Bakhoum appui l'équipe de basket locale en équipements et promet une prise en charge de leurs doléances...

Le directeur Général de la Société nationale Sénégal Numérique (SENUM SA, ex ADIE), Cheikh Bakhoum, a procédé à la remise d’équipements sportifs au Grand Yoff Basket Club, au centre Talibou Dabo de Grand Yoff.

Un moment de partage et d'échanges avec les jeunes et les éducateurs sportifs de la localité qui ont magnifié ce geste tout en demandant plus de soutien. « On compte poursuivre cette voie et accompagner les jeunes de la localité avec les structures étatiques pour leur permettre de s'épanouir sur le plan sportif et éducatif », a promis Cheikh Bakhoum...