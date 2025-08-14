Grand Magal de Touba : Dakar Dem Dikk organise le retour des pèlerins à partir de ce jeudi

Pour rappel, le prix du retour également est le même que celui de l’aller. C’est à dire, 4 000 francs CFA.

Après les départs organisés depuis des points stratégiques à Dakar pour les besoins de la 131e édition du Grand Magal de Touba, la société nationale Dakar Dem Dikk organise le retour des pèlerins.Le départ pour Dakar est prévu demain à partir de 5 h du matin. L’itinéraire « Darou Moukhty - Sagatta - Kébémer - Thiès » sera suivi avant de prendre l’autoroute péage à partir de sébikhotane. Des arrêts seront organisés notamment à Sedima, à Pikine Technopole et à la Patte d’Oie.