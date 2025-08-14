Grand Magal de Touba : Dakar Dem Dikk organise le retour des pèlerins à partir de ce jeudi

Après les départs organisés depuis des points stratégiques à Dakar pour les besoins de la 131e édition du Grand Magal de Touba, la société nationale Dakar Dem Dikk organise le retour des pèlerins.
Le départ pour Dakar est prévu demain à partir de 5 h du matin. L’itinéraire « Darou Moukhty - Sagatta - Kébémer - Thiès » sera suivi avant de prendre l’autoroute péage à partir de sébikhotane. Des arrêts seront organisés notamment à Sedima, à Pikine Technopole et à la Patte d’Oie.
Pour rappel, le prix du retour également est le même que celui de l’aller. C’est à dire, 4 000 francs CFA.
