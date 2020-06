Grand Format / Amadou Kanouté, Directeur exécutif Cicodev : « Nous exigeons des comptes de la force Covid 19... La crise a révélé des faiblesses de la pyramide sanitaire »

Pour le Directeur de l'institut panafricain pour la citoyenneté, les consommateurs et le développement, le ministère du budget à défaut de faire le point chaque jour du financement de la force Covid 19, devrait au moins rendre compte aux Sénégalais de l'argent du fonds dépensé comme l'exige la redevabilité pour plus de transparence. Amadou Kanouté qui dissèque les conséquences de la maladie à coronavirus, affirme que la crise a révélé non seulement des faiblesses de notre pyramide sanitaire, mais doit permettre au continent de penser stratégie pour revoir sa géopolitique en terme de souveraineté médicamenteuse. L'invité de Grand Format, parlant des mécanismes endogènes de financement de la santé du Sénégal (MEFS), regrette les priorités qui sont reléguées au second plan pour des problèmes d'investissement. Chaque année, 2% sont alloués au budget du ministère de la santé sauf que pour 2020 une diminution de 0,4% a été constatée, ce qui n'est pas pour arranger les choses, martèle-t-il...