Gran Canaria, l'Île Eldorado des migrants clandestins de l'Afrique de l'Ouest

Située sur la plaque tectonique africaine, à côté du Sahara occidental, Gran Canaria fait partie d'un archipel de 8 îles volcaniques dénommée les îles Canaries. Cette région de l'Espagne est très connue et très prisée des jeunes candidats à l'émigration en Afrique de l'Ouest, notamment ceux du Sénégal.

Sa situation géographique et son climat subtropical offrent des températures modérées et douces toute l'année avec des étés et des hivers doux, en raison de l'influence de la mer et des alizés du Nord-Ouest. Les zones montagneuses offrent une température plus fraîche et plus d'humidité.

Le climat de Gran Canaria, un atout pour la santé

Dans le cadre d'une visite périodique avec une mission sénégalaise, des journalistes sénégalais accompagnés de professionnels de la santé vont faire une immersion médicale "découverte" sur les propositions de Tourisme sanitaire qu'offre l'île aux potentiels clients sénégalais. Les caractéristiques et conditions climatiques sont favorables pour soulager certaines maladies telles que les maladies cardiovasculaires, du fait de la pression atmosphérique et la grande concentration d'oxygène dans l'atmosphère.