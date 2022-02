Gouye-Gui en colère : « Reug Reug sama diguanté ak Balla la beug yakk, amoul dara loumsiy wakh »

À quelques jours de son combat contre Reug Reug, Gouye-Gui déchaîne toute sa colère contre son adversaire. En effet, lors d'une sortie la semaine dernière, Reug Reug a lancé des propos visant à dénier les bonnes relations que Gouye-Gui entretient avec certains des lutteurs de Guédiawaye, particulièrement Boucher et Balla Gaye.

Face à de tels propos jugés offensants, Gouye-Gui avertit son adversaire pour qu'il arrête de créer la zizanie et de préparer sa défaite. « J'en sais beaucoup de chose sur Reug Reug et malheur à lui si une fois j'ouvrais ma bouche, son monde s'écroulera devant lui », a déclaré Gouye Gui.