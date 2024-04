Gouvernement de Bassirou Diomaye Faye : Les vérités crues de Guy Marius Sagna

Alors que le Premier gouvernement du président Bassirou Diomaye Faye est tant attendu, le parlementaire Guy Marius Sagna, depuis Abuja, met en garde les futurs ministres. « Ceux qui sont élu.e.s, encore plus celles et ceux qui sont nommé.e.s, n'ont pas besoin d'être félicité.e.s mais d'être encouragé.e.s. Ils n'ont pas besoin d'être félicité.e.s mais que nous leur disions de ne pas nous faire honte. Ils n'ont pas besoin d'être félicité.e.s mais que nous portions nos vêtements de deuil et que nous soyons tristes pour eux. Ils n'ont pas besoin d'être félicité.e.s mais de conseils », a posté Guy Marius Sagna.





Poursuivant, il estime : « La rupture nous devons l'attendre de ceux que nous avons élu e.s, de ceux qui vont être nommé.e.s, mais aussi et surtout de chaque citoyen.ne, de chacun.ne d'entre nous.



Guy Marius Sagna donne les raisons de son absence lors de la cérémonie de prestation de serment du Président Bassirou Diomaye Faye. « Je suis hors du Sénégal. Voilà pourquoi je n'étais pas présent hier à la prestation de serment du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Bon courage et bonne chance au président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye ! Bon courage et bonne chance au premier ministre Ousmane Sonko !

Je suis convoqué au parlement de la CEDEAO pour l'installation de la 6e législature. Avec mes autres collègues nous allons prêter serment », a-t-il expliqué dans un post sur facebook.