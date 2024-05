Gouvernance et environnement des affaires au Sénégal : L’Etat fédéral allemand décaisse près de 100 milliards de francs Cfa

Au-delà de l’engagement budgétaire de la république fédérale d’Allemagne appliqué depuis 2019 dans le cadre de la coopération économique avec le Sénégal, l’appui budgétaire cette année est estimé à près de 100 milliards de francs CFA. Ceci constitue un instrument de facilitation et de mise en œuvre des réformes qui va permettre au Sénégal de bénéficier pour entreprendre les réformes sur la gouvernance, le secteur privé et sur l’environnement des affaires ainsi que sur la transition énergétique.



« Je voudrais par conséquent renouveler aux Gouvernement et Parlement allemands, l’engagement du Sénégal pour une mise en œuvre diligente des réformes engagées avec les ministères et structures étatiques. Nous sommes conscients des efforts qui restent à faire quant à l’atteinte des indicateurs de la seconde tranche de l’appui budgétaire initial a déclaré Aly Nar Diop, secrétaire général du ministère de l’économie, du plan et de la coopération qui s’exprimait à l’occasion de la visite de Jochen Flasbarth, secrétaire d’Etat du ministère fédérale allemand de la coopération et du Développement (BMZ).



Le gouvernement du Sénégal devra prendre les dispositions nécessaires pour la réalisation des 8 indicateurs de la deuxième tranche de l’appui budgétaire dont le décaissement qui est attendu avant la fin de l’année 2024.