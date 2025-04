Gouloumbou : arrestation d’un fugitif recherché pour meurtres en Guinée

La cavale du présumé meurtrier, Alpha Diallo, a pris fin. Selon nos confrères de L'Observateur, les éléments de la gendarmerie de Gouloumbou ont procédé à l'arrestation d'Alpha Diallo, âgé de 24 ans et originaire de Conakry, ce samedi vers 20 heures. Suspecté d'appartenir à une bande criminelle opérant en Guinée forestière, il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt émis par la gendarmerie de Kolda dans le cadre d'une coopération bilatérale.



Activement recherché en Guinée, le journal L'Obs rapporte qu'Alpha Diallo a été intercepté à Boundoufourdou, en territoire sénégalais, alors qu'il circulait à bord d'une grosse cylindrée de couleur noire. Selon les services de sécurité, il prévoyait de se rendre à Dakar pour y chercher refuge.



Grâce à une étroite collaboration entre les autorités sénégalaises et guinéennes, son arrestation a été rendue possible dans la région de Tambacounda. Placé en garde à vue, il sera extradé vers la Guinée pour répondre de ses actes.