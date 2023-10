« Goor day am doolé », Pape Diouf, encense le face à face, Eumeu Séne et Tapha Tine font le show !

C’est désormais le tube qui fait fureur dans le monde de la lutte sénégalaise « Goor day am doolé » chanté par le lead vocal de la «Génération consciente », Pape Diouf. C’est dimanche, à l’occasion du face-à-face entre les Lutteurs, Eumeu Séne et Tapha Tine, que l’artiste chanteur a joué le tube mettant une ambiance indescriptible dans la salle. Les lutteurs qui étaient sur place ont fait le show à l’instar de Tapha Tine et Eumeu Sène qui se sont lâchés.