Golf Sud : Hélène D. 19 ans, boit une substance chimique et met fin à sa grossesse adultérine

Mercredi dernier, vers 22h, la restauratrice répondant au nom de Hélène D , éprouvant de terribles maux de ventre décide de se rendre au poste de santé de Golf Sud. Alerté, le personnel du poste de santé se magne, apporte le matériel médical et s'apprête à examiner l'adolescente âgée de 19 ans qui développe d'intenses contractions au niveau du ventre. Elle pousse sans cesse des gémissements de douleur et se tortille sur le lit d'hôpital. Soudain, « elle accouche d'un fœtus de sexe masculin de 21 semaines environ; un fœtus pesant 400 grammes » informe Les Échos dans sa parution de ce mercredi. Ce qui intrigue les agents de santé du poste de la localité, qui soupçonnent un avortement provoqué.







Selon le confrère du côté de front de terre, « les agents du poste de santé retiennent la demoiselle et décident alors d'effectuer un examen clinique, histoire de se faire une religion sur l'accouchement du fœtus. C’est ainsi qu’ils ont découvert que cette dernière a provoqué son accouchement par un procédé risqué. Ils l'interrogent et menacent de saisir la police locale, qui entre en action et procède à l'interpellation de la jeune restauratrice qui passe aux aveux. Hélène D. craque et fond en larmes en confirmant les allégations du personnel du poste de santé et déclare avoir bu une bouteille contenant de la substance chimique appelée bleu de méthylène pour mettre un terme à sa grossesse. Elle est placée en garde à vue et devrait être présentée devant le tribunal de Guediawaye. Elle est poursuivie pour interruption volontaire de grossesse (Ivg).