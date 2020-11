Globe Soccer Awards : Sadio Mané parmi les nominés...

L'EFAA (European Association of Player's Agents) et l'ECA (European Club Association) organisent les Globe Soccer Awards pour décerner des prix annuels décernés pour l'excellence du football. Chaque année, les Globe Soccer Awards récompensent les footballeurs pour leur saison au plus haut niveau.



Parmi les sept nominés de l'année 2020 figure Sadio Mané. Pour cette année, l'international Sénégalais de Liverpool est aux côtés de Ronaldo (Juventus), Benzema (Real Madrid), Messi (Barça), Marquinhos (PSG), Lewandowski et Gnabry (Bayern) et de Ciro Immoblile (Lazio).



Le vainqueur sera connu le 27 décembre prochain à Dubaï lors d'un dîner de gala auquel les plus grands noms du football de tous les continents assisteront.